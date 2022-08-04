Vukan Savicecic Süper Lig'de
Giresunspor, Vukan Savicevic'i renklerine bağladı.
Spor 04.08.2022, 18:40
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Savicevic ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Vukan Savicevic'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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