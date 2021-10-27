Volkan Şen kendine kulüp arıyor
Bursaspor'da gösterdiği performansla yakın tarihe damga vuran isimlerden biri olan Volkan Şen sonrasında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Zaman zaman milli takımda da boy gösteren futbolcu şimdilerde kendisine kulüp arıyor. Futbol kariyerinde dramatik bir düşüş yaşayan tecrübeli oyuncu kısa süre içerisinde şaşkınlık yaşatacak bir imza atabilir.
Spor 27.10.2021, 15:41
Yakın tarihin önemli oyuncularından biri olan Volkan Şen, şimdilerde kendisine kulüp arıyor. Son olarak Adana Demirspor forması giyen oyuncunun Bursa'nın BAL ligi takımlarından Görükle İpekspor'a imza atacağı iddia edildi.
34 yaşındaki futbolcunun Bursa'da futbol hayatına devam etmek istediği ve şehrin takımlarından Görükle İpekspor'un teklifini kabul edebileceği belirtildi.
Volkan Şen kariyerinde Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, Türk Milli Takımı ile de 26 müsabakaya çıkmıştı.
Son olarak Adana Demirspor'da mücadele eden Volkan Şen, 45 maçta 10 gol atarken 15 de asist yaptı.
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|9
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|7
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|P
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|20
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