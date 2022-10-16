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Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ilk yenilgisini aldı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu. 3-0 mağlup olan Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 3. maçında ilk yenilgisini almış oldu.

Spor 16.10.2022, 09:34
Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ilk yenilgisini aldı

Volkan Demirel, teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevi bırakmasının ardından Atakaş Hatayspor'un başında çıktığı 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1, 9. hafta maçında da sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Bordo-beyazlı ekip, ligin 10. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olurken, Volkan Demirel de ilk yenilgisini geçen sezon teknik direktörlük görevini yaptığı eski takımına karşı yaşamış oldu.

Hatayspor, teknik direktör Demirel yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde edip, hanesine 6 puan yazdırdı.

Hatayspor'un 7 puanı bulunuyor

Bordo-beyazlı ekip bu maçlarda rakip ağları 3 kez havalandırırken kalesinde de 4 gol gördü.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi alan Hatayspor'un 7 puanı bulunuyor.

Hatay temsilcisi Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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