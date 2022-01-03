Volkan Demirel'in ilk transferi Fenerbahçe'den
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Max Meyer, istenileni veremedi. 26 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Meyer'i Fatih Karagümrük'e önerdi.
Spor 03.01.2022, 13:14
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da önem taşıyor.
Fenerbahçe kulüp arıyor
Sezon başında kadroya katılan Max Meyer ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusuna kulüp arıyor. İranlı golcü Allahyar’ın takıma dönmesiyle 15 yabancı oyuncusu olan sarı-lacivertliler, Max Meyer’i kiralık olarak başka takıma göndermek istiyor.
Karagümrük'e önerildi
Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak Fatih Karagümrük’e önerdiği öğrenildi. İstanbul temsilcisinin de sarı-lacivertlilerin, Meyer teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında. Alman oyuncu bu sezon 10 maçta, 1 gol kaydetti.
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