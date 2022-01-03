Volkan Demirel'in ilk transferi Fenerbahçe'den

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da önem taşıyor.

Fenerbahçe kulüp arıyor

Sezon başında kadroya katılan Max Meyer ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusuna kulüp arıyor. İranlı golcü Allahyar’ın takıma dönmesiyle 15 yabancı oyuncusu olan sarı-lacivertliler, Max Meyer’i kiralık olarak başka takıma göndermek istiyor.

Karagümrük'e önerildi

Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak Fatih Karagümrük’e önerdiği öğrenildi. İstanbul temsilcisinin de sarı-lacivertlilerin, Meyer teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında. Alman oyuncu bu sezon 10 maçta, 1 gol kaydetti.