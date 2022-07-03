Volkan Demirel'in Emre Mor kehaneti tuttu

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrüklü futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu, transferiyle ilgili kulüp televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Emre Mor'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Beklentinin farkındayım"

"Çok gururluyum, çok büyük bir camia olan Fenerbahçe'deyim. Geçen sezona bakınca, bu sezonu çok daha büyük bir kulüpte seviye atlamış olarak düşünüyordum. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe’ye katkı sağlamak istiyorum. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım."

"Rekabete hazırım"

"Performansınız yukarı çıktığı zaman, bunu erken yaşlarda ve genç bir mantaliteyle yapınca sevdiğiniz işi yaptığınızı unutuyorsunuz. Son sezonumda zorluklar da yaşasam bu zorluklardan çıkarak tekrar sevdiğim işi yaptığımı düşünüyorum. Bu her futbolcu için geçerli. Zaman alan bir periyot, zamanla aşıyorsunuz. Ben şimdi rekabete hazırım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpteyim. Sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum."

"Tecrübeli bir teknik adama sahibiz"

"Birkaç gündür Fenerbahçe'deyim. Jesus'un mizacı sert gibi görünse de sevecen ve şefkatlidir. Hoca işini ciddiye alıyor ve ne yaptığını bilen birisi. Teknik taktik anlamında ne yaptığını bilen biri. Taktik toplantılara girdiğimde şimdiden çok fazla şey öğrendim. İyi bir insan ve tecrübeli bir teknik adam. Umuyorum ki o da iyi bir iş çıkaracaktır. Bu kolektif olan çıkarılacak iş hepimizin yararına olacaktır. Hedefimiz ligde şampiyonluk. Kazanmamız gerekiyor. İyi oyunculara ve tecrübeli bir teknik adama sahibiz. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz maç maç gitmek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız gibi bir cümle kuramam ama maç maç gitmek gerek, iyi oyuncularımız var. Hem ligi hem Türkiye Kupası'nı kazanacak kaliteye sahibiz."

"Kadıköy için sabırsızım"

"Geçen sezon Karagümrük ile Kadıköy'de oynadığımızda harika bir atmosfer vardı. Bu tip büyük taraftarların önünde oynarken farklı bir hisse sahip oluyorsunuz. Kadıköy'e çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum."

"Volkan Demirel Fenerbahçe'ye gideceğimi söylemişti"

"Volkan Demirel ile Karagümrük'te yaptığımız ilk toplantıda, gelecek sezon Fenerbahçe'ye gideceğimi söylemişti. Planımız, aramızda geçen konuşma buydu. Bana bu doğrultuda inanılmaz yardımcı oldu. Benimle alakalı kulübe çok iyi şeyler söyledi. Volkan Hoca ile aramız çok iyi. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Kendisi çok iyi bir insan."