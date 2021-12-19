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Volkan Demirel galibiyetle başladı

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, Karagümrük'e kendi sahasında 1-0 mağlup oldu.

Spor 19.12.2021, 19:42
Volkan Demirel galibiyetle başladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

11. dakikada Göztepe önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Sağ kanattan Tijanic'in pasıyla ceza sahası içinde topa sahip olan Cherif Ndiaye'nin şutunda kalecinin uzaklaştırdığı meşin yuvarlakla buluşan Soner'in şutunda top bir kez daha kaleciden döndü. Meşin yuvarlağa tekrar sahip olan Cherif Ndiaye'nin ilk şutunda direkten dönen top, oyuncunun ikinci vuruşunda savunma oyuncuları tarafından kornere uzaklaştırıldı.

27. dakikada Soner'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

32. dakikada ceza sahası içindeki Ahmed Musa'nın şutunda top filelere gitse de VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

45. dakikada sağ kanattan Ahmed Musa'nın yaptığı ortada ceza sahası içindeki Bertolacci'nin şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

52. dakikada sağ kanattan Tijanic'in yaptığı ortada Jahovic'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

70. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada, Jahovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

76. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Caner Erkin'in uzak mesafeden attığı düzgün şutta, top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşma VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük, 3 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 76. dakikasında Caner Erkin'in güzel vuruşuyla 1-0 üstünlük kuran VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 1-0 önde tamamladı.

Ligde Kasımpaşa galibiyetinin ardından çıktığı 3 karşılaşmada Trabzonspor, GZT Giresunspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olan İstanbul temsilcisi, Göztepe'yi yenerek 7. galibiyetine ulaştı ve puanını 25'e çıkardı.

Geçen hafta içinde teknik direktörlük değişikliğine giden VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Göztepe üst üste ikinci yenilgisini aldı

Geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a yenilen Göztepe, bu haftayı da puansız kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, puan cetvelinde bu haftayı galibiyetle kapatan Çaykur Rizespor'a geçilerek 18. sıraya geriledi.

Karşılaşmayı 9 bin 555 taraftar takip etti.

Volkan Demirel: "Güzel bir başlangıç oldu kariyerim adına inşallah böyle devam eder"

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 1-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, kariyeri için güzel bir başlangıç olduğunu söyledi.

Demirel, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Takımla iki gündür çalışma fırsatlarının olduğunu ve kendini iyi ifade ettiğini düşündüğünü belirten Demirel, "Güzel bir başlangıç oldu kariyerim adına inşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro: "Hep beraber olup, kafamızı kaldırıp, iyi sonuçlar almak için çabalamalıyız"

Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Hep beraber olup, kafamızı kaldırıp, iyi sonuçlar almak için çabalamalıyız." dedi.

El Maestro, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilginç bir müsabakada mağlup olduklarını söyledi.

Analiz edebilecekleri, üzerinde düşünebilecekleri çok şey olduğunu kaydeden Maestro, şöyle konuştu:

"Bugün bulunduğumuz durumda en önemli şey sonuç. Sonuç bizim için her şey ve bugünkü sonuç bizim için kötü ve biz de bundan dolayı kötüyüz. Hep beraber olup, kafamızı kaldırıp, iyi sonuçlar almak için çabalamalıyız. Ben kendi adıma takım içerisinde gereksiz değişiklikler yapmaktan biraz uzak durmalıyım. Bu oyunculara, bu sisteme güveniyorum. Bu oyuncularla bu şekilde galibiyete en yakın pozisyonda olduğumuzu hissediyorum. Daha farklı isimlerle, daha farklı 11'lerle ve daha farklı sistemlerle belki galibiyetten daha da uzakta olabiliriz. Hep beraber olmamız gereken zaman. Bir şekilde en acil ve en elzem şekilde galibiyetler, puanlar almamız gerekiyor."

Kaynak: AA
#Göztepe #Karagümrük #Süper Lig
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