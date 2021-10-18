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Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarına çağrı

Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ettiği maçını yorumlayan Volkan Demirel, sarı-kırmızılı taraftarlara seslenerek "Muslera'nın kıymetini bilsinler" dedi.

Spor 18.10.2021, 12:31
Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarına çağrı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Yayıncı kuruluş ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Volkan Demirel, sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın performansını övdü ve Galatasaray taraftarına bir çağrıda bulundu.

İşte Volkan Demirel'in o açıklaması:

"Kalesini Muslera gibi korudu"

"Çok yan top oldu, Muslera olmasa maç farklı bir skorla bitebilirdi. Galatasaray taraftarına sesleniyorum; Muslera'nın kıymetini bilsinler. Her zaman iyi olamazsınız, Muslera Galatasaray için bir değerdir, takımın kaptanıdır. Bugün de kalesini Muslera gibi korudu. Kötü oyun ama tebrik etmek lazım, Galatasaray 3 puanı almayı bildi."

#Galatasaray #Volkan Demirel
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