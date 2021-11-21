Volkan Demirel'den Beşiktaş itirafı!

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından spor yorumcuları karşılaşmayı değerlendirdi. beIN Sports yorumcusu Volkan Demirel karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir itirafta bulundu. İşte Alanyaspor - Beşiktaş maçından sonra kullanılan olay sözler...

VOLKAN DEMİREL - BEIN SPORTS

"Oyuncularla ile Sergen Hoca arasında kopukluk hissettim. Yorulmuş olduğunu gördüm. Bazen teknik adamlar, takıma bir şey yapamaz. Mağlubiyetler aşağıya çeker. Herkes ister ama içeride korku olur 'Yine mi kaybedeceğiz korkusu' takımı bu hale getirir."

FEYYAZ UÇAR - BEIN SPORTS

"Sergen Yalçın'ın açıklamaları doğru değil. Oyuncularla arasında sıkıntı yaratır. Birilerine mesaj verdi, kime verdi bilmiyorum. Ancak sorumlusu yine Sergen Yalçın'dır."

METİN TEKİN - NTV

"Beşiktaş'tan böyle bir şey beklemiyordum. Beşiktaş'ta kabulleniş var, en kötü şey de bu. Bir sporcu mağlubiyeti kabullenmeyendir. Beşiktaş takım halinde kabullenmiş gözüktü ve tepkisiz bir oyunla kaybetti. Michy Batshuayi önemli bir oyuncu ama bir oyuncu ile bunu anlatamazsınız. Beşiktaş oyundan koptu, kabullendi. Bu kadar puan farkıyla geride kalmak, tamamen geriye itebilir."

'BU BİR KAYBETME DEĞİL, TÜKENİŞ'

"Şampiyonluktan uzak kalabilirsiniz ama hedefler koyarak devam edersiniz. Hedefiniz olmadan oynamak, çok daha farklı yere getirir. Bunu zaman zaman Fenerbahçe ve Galatasaray da yaşadı. Beşiktaş da bu girdabın içine girdi. Devamlılık futbolda çok zordur. Unvanı korumak, tekrar etmek, hep sıcak ve dinamik kalmak çok kolay değil. Beşiktaş bu görüntüden uzak. Farklı bir şey yapacaksınız. Beşiktaş'ta kaybedişe, kabullenişe üzüldüm. Aslında bu bir kaybetme değil, tükeniş."

'KAYGI, ENDİŞE VE KORKU'

"Geçen sene Beşiktaş'ı izlediğimde 'İlk 5'e giremez' dedim. Geldiler ve iki kupa aldılar. Bu takım, geçen seneden daha iyi. Bu kadro daha iyi yerlerde olabilirdi. Kaygı, endişe ve korku, Beşiktaş takımını çukura atmış durumda."

'BİR KİŞİYE Mİ ODAKLI OLACAK'

"Beşiktaş'ta Michy Batshuayi yok, Miralem Pjanic oynayamıyor, ne olacak? Beşiktaş yenilecek mi? Beşiktaş'ta teknik heyet ve yönetim oturup bunun üzerine konuşmalı. Vincent Aboubakar sakatlandıktan sonra puan farkı kapanmaya başlamıştı... Bir kişiye mi odaklı olacak?"

SİNAN ENGİN - BEYAZ TV

"Sergen Yalçın'ın maçtan sonraki konuşmasını hiç beğenmedim. Sergen Hoca'ya hiç yakıştırmadım, İki kupa almış Sergen Yalçın'ın hiç mi kredisi yok? Her sene şampiyon olacağım diye söz mü verdi? Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamasını hiç beğenmedim. Sergen Yalçın'a hiç yakışmadı. Benim tanıdığım Sergen bu değil."

'İSTİFA EDERSE, YÖNETİM KABUL ETMESİN'

"Demek ki Sergen'i içeride üzen şeyler var, bu yönetim de olabilir. Bilmiyorum böyle bir şey var mı ama ayağa kalkmalı ve elinden geleni yapmalı. Sergen Yalçın, taraftar mutsuz diye üzülüyor. Sergen Yalçın gitmesi gerektiği zamanı iyi bilir, kimseye bırakmaz. Sergen Yalçın istifa ederse, yönetim kabul etmesin. Sergen Yalçın giderse, sıkıntı başlar. Şenol Güneş'i getirirsen, onu da bitirirsin."

'NE YAPACAĞINI BİLİR'

"Bu kadar basit mi? İki tane kupa almış, hiç mi kredisi yok? Fenerbahçe, Galatasaray da kötü! Bütün hocaları mı göndersinler? Sergen Yalçın çok gururlu bir çocuk, ne yapacağını bilir. Ağabeyi olarak tavsiyem bırakmaması. Şampiyonlar Ligi biter, takım toparlanır. Beşiktaş'ta iyi bir kadro var."

'AYRILMASINA İZİN VERMEZLER'

"Maçtan sonra konuşmalar mağlubiyet de olunca sıkıntı olur. Gururlu çocuk, mağlubiyeti yakıştıramıyor. Fatih Terim de yeniliyor, Türkiye'nin en büyük hocası. Sergen Yalçın pes etmeyecek. Beşiktaş taraftarı da destek olacak. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'a destek olacaktır, güven verecektir. Sergen Yalçın'ın ayrılmasına izin vermezler."

ÖNDER ÖZEN - NTV

"Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, 50 maçtır ilk defa mağlup oldu. Alanyaspor'un sol tarafına mağlup oldular. Beşiktaş'ın son kalesi yıkıldı. Beşiktaş'ın bir tek kaybetmeyen tarafı, sağ tarafı. Maç kaybediyordu ama kendi sağını kaybetmiyordu. Bu kez onu da kaybetti. Fenerbahçe ve Galatasaray'a bile kaybetmemişti. Beşiktaş'ta Michy Batshuayi eksik ama geri kalanları tamam. Beşiktaş geçen sene 8 oyuncusu eksikken bile kimlik koydu sahaya."

'BEŞİKTAŞ TEPKİ VERMEDİ'

"Bu kez kaybederken, Beşiktaşlılar adına üzücü olan, Alanyaspor'a fizik olarak, teknik olarak kaybetti. Taktik olarak ezildi. Psikolojik olarak da yerlerdeydi. Bu bir tükenmişliği gösteriyordu. Maçın son 20 dakikasını izleyen bir yabancıya, bu takımın geçen sene oyun farkıyla şampiyon olduğunu anlatamazsınız, inanmaz. Beşiktaş tanınmaz haldeydi, bu bir final. İlk 13 haftanın gösterdiği şey, Beşiktaş bu sene yarışa giremeyecek. Bir maç kaybedersiniz, ikinci maçı da kaybedersiniz. Ancak üçüncü maç olmaz! Bir tepki verirsiniz olmaz, bu yine kabul edilebilir ama Beşiktaş tepki vermedi."

'KULÜBEDE ÇOK ZAYIF GÖRDÜM'

"Sayın Sergen Yalçın meslektaşlarına fark attı ama bu kez kulübede çok zayıf gördüm. Geçen sene Beşiktaş 16. sıradayken, Beşiktaş'ın ilk yarıyı lider bitireceğini söylemiştim. O zaman anormal bir istek vardı ve bir gün sonuç getirecekti. Ancak bu görüntü, Beşiktaş'ın yarışa girebileceği bir görüntü değil. Alanyaspor'da Bülent Korkmaz'ın çok büyük etkisi var. Çağdaş Atan'lı oyun da iyiydi. Bülent Korkmaz ile oyun anlayışı değişti ama 11'de de ufak tefek değişiklikler yaptı."

Kaynak: Milliyet/Skorer