"Volkan Demirel 20 yaşındaki Kerem'e küfür etti"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor çeyrek finalde eşleştiği Fatih Karagümrük'ü Yatabare'nin golüyle 1-0 yendi. Maçın ardından Sivasspor'un futbolcusu Ziya Erdal, Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Kerem Atakan Kesgin'e küfür ettiğini

Tecrübeli futbolcu, "Fatih Karagümrük maçının sonunda tatsız olaylar yaşandı. Rakip takım hocası, bizim 20 yaşındaki oyuncumuz Kerem Atakan'a küfür etti. Hocanın hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışmadı. Çocuk, maçın sevincini yaşayacağına şimdi gözyaşı döküyor. Çok zoruna gitmiş. Rakip takım hocası, bizim milli takım oyuncumuza küfür edemez. Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş." dedi.

Kaynak: NTVSPOR