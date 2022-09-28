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Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası sahibini buldu

Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü.

Spor 28.09.2022, 17:41
Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası sahibini buldu

Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Ziraat Bankkart, ilk sette farkı 7 sayıya (17-10) çıkararak, Arkas Spor Başantrenörü Glenn Hoag'a mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-19 aldı.

Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ikinci seti 26-24'lük skorla hanesine yazdıran Ziraat Bankkart, üçüncü sette etkili oyunu sürdürerek seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı ve 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Kaynak: AA
#Voleybol #spor toto şampiyonlar kupası #ziraat bankası
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