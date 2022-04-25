Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın kapanış gününde iki İstanbul ekibi karşı karşıya gelecek. Valerien Ismael ile iç sahadaki ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, ikinci yarının flaş ekibi Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında büyük heyecan vadeden bu maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş XI: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Kasımpaşa XI: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Muleka