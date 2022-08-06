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Vodafone Park'ta ilk 11'ler açıklandı

Saat 21.45'te başlayacak Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu.

Spor 06.08.2022, 20:41
Vodafone Park'ta ilk 11'ler açıklandı

İşte 11'ler

Beşiktaş XI: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Yukatel Kayserispor XI: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic

#beşiktaş #Kayserispor #Süper Lig
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