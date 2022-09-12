banner38

Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu: Kalede yine Emre var

19:00'da başlayacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Spor 12.09.2022, 18:10
Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu: Kalede yine Emre var

11'ler

BEŞİKTAŞ: Emre | Rosier, Necip, Saiss, Masuaku | Salih, Gedson, Berkay | Muleka, Weghorst, Nkoudou.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Berkay, Traore, Mounir, Keny

#beşiktaş #Başakşehir #Süper Lig
Yorumlar (0)
banner35
22
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Beşiktaş 5 13
3. Galatasaray 6 13
4. Gaziantep FK 6 11
5. Fenerbahçe 5 10
6. Başakşehir 4 10
7. Adana Demirspor 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Manisa Futbol Kulübü 4 7
8. Pendikspor 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Erzurumspor 4 3
17. Altınordu 3 2
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Villarreal 5 10
5. Athletic Bilbao 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Osasuna 4 9
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 4 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0
banner23