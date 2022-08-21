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Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 21.45'te başlayacak maçta Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü misafir ediyor.

Spor 21.08.2022, 20:48
Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu

İşte 11'ler:

Beşiktaş: Ersin | Rosier, Saiss, Montero, Masuaku | Salih, Gedson, Berkay | Nkoudou, Weghorst, Muleka.

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano | Biraschi, Burak, Dresevic, Caner | Levent, Ozdoev, Shukurov | Ahmed Musa, Borini, Diagne.

#beşiktaş #Karagümrük
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