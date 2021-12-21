Vitor Pereira'nın gönderilmesine en çok o sevindi

Sezon başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak hiçbir resmi maçta forma şansı bulamayan Burak Kapacak, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı.

22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Kulübü'nün teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını açıkladığı duyuruyu beğendi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, büyük beklentilerle transfer edilen Burak Kapacak'ı oynatmaması nedeniyle Pereira'yı eleştiriyordu.