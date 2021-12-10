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Vitor Pereira: Önümüzdeki seneler için tecrübe edinmiş olduk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, 1-1 berabere kaldıkları Eintracht Franlkfurt maçı sonrası yaptığı açıklamada, bu sezon istediklerini yapamadıklarını belirterek, "Önümüzdeki senelerde Avrupa'daki turnuvalar için tecrübe edinmiş olduk" dedi.

Spor 10.12.2021, 08:29
Vitor Pereira: Önümüzdeki seneler için tecrübe edinmiş olduk

Teknik direktör Vitor Pereira ve sarı-lacivertli futbolcu Mergim Berisha, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İlk yarıda boşluklar verdik ve değerlendirip öne geçtiler"

Grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek sarı-lacivertli takımın Portekizli çalıştırıcısı, "Eintracht Frankfurt çok güçlü takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Bu maçı kazanmak istiyorduk ama 1-1 berabere kaldık. Onlara rekabet etmeye çalıştık. İlk yarıda boşluklar verdik ve değerlendirip öne geçtiler. Daha sonra skoru 1-1 yaptık. Sezon başında bu turnuvanın böyle geçeceğini düşünmüyorduk. Önümüzdeki senelerde Avrupa'daki turnuvalar için tecrübe edinmiş olduk." ifadelerini kullandı.

"Ligi kazanmak kulübün önceliği"

Ana hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Pereira, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Güçlü takımlar var. Ancak ligi kazanmak kulübün önceliği. Bizim için önemli olan bir sonraki oynayacağımız maç. Ligdeki sıralamamızı geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Zamana ve oynamaya ihtiyacı var"

Eintracht Frankfurt karşısında 6 maç sonra ilk 11'de şans verdiği Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas'ın performansıyla ilgili Vitor Pereira, "Onun bu takıma yardım etmek istediğini görmek en önemlisi. Zamana ve oynamaya ihtiyacı var. Eski seviyesine dönmesi gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

- Mergim Berisha: "Git gide takıma alışıyorum"

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek golünü kaydeden Berisha ise şöyle konuştu:

"Maçın 1-1 bitmesi talihsiz bir sonuç. Çok küçük detaylar çok büyük fark üretiyor. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Git gide takıma alışıyorum. Vitor Pereira'ya bana olan güveninden dolayı çok teşekkür ediyorum. Avrupa'da Süper Lig'in değeri çok bilinmiyor. Bu lig küçük görülüyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Süper Lig güçlü takımların oynadığı bir lig."

#fenerbahçe
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