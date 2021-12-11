Vitor Pereira kafaları karıştırdı

E.Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi’ndeki son maçını oynayan Fenerbahçe ’de Vitor Pereira’nın basın toplantısında bazı detaylar öne çıktı.

Pereira’nın ilk olarak Avrupa yerine Süper Lig ’e öncelik verildiği konusunu gündeme getirmesi ve kulübün de aynı bakış açısına sahip olduğunu söylemesi göze çarptı. Halen Fenerbahçe’nin Avrupa’da devam etmesine ve Konferans Ligi’nde mücadele edecek olmasına rağmen elenmiş tarzda konuşması herkesi şaşırttı. Ayrıca Portekizli teknik direktörün grubun ilk haftasından itibaren rakiplerinin seviyesini övme açıklamaları da sürdü. Olympiakos maçlarından sonra olduğu gibi E.Frankfurt maçlarından sonra da benzer şekilde rakipleri üst seviyede tutması bitmedi. Bu sezon Bundesliga’da 12. olan E.Frankfurt’la Fenerbahçe’nin ‘seviye’ karşılaştırması dikkat çekti.

Son bölümde de “Önümüzdeki senelerde daha güçlü olmak için tecrübe edinmiş olduk’ sözlerini sarfeden Vitor Pereira şaşırttı. Zira Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde ilk kez gruplardan çıkmadı. Sarı-lacivertliler daha önce Avrupa Ligi’nde grup aşamasında 6 kez yer almış, 6’sında da gruptan çıkmayı başarmıştı. Ayrıca kadro olarak Mesut Özil, Sosa, Gustavo, Tisserand, Berisha, Meyer gibi Avrupa kupalarında deneyim kazanmış isimlerin bulunması da bu açıklamayla çelişen bir durum oldu.