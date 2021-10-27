Vitor Pereira itirafı: Üçkağıt yapmaya çalıştı

Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu, sarı-lacivertli takımın mevcut durumu hakkında konuştu. Yapılan transferleri ve teknik direktör Vitor Pereira'yı değerlendiren Uslu, Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe için bir çivi bile çakmadığını söyledi. Spor Arena'ya konuşan Mahmut Uslu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bıraktığımız Fenerbahçe ile şimdiki Fenerbahçe arasında çok fark var"

"Şu ana kadar hiç konuşmak istememiştik çünkü bıraktığımız Fenerbahçe ile şimdiki Fenerbahçe arasında çok büyük farklar var. Fenerbahçe özellikle sportif anlamda kadın basketbol ve kadın voleybol dışındaki birçok branşta iyi neticeler almadı, bu duruma üzülüyorum. Ayrıca kulüpte manevi olarak çok büyük değişiklikler olduğunu hissediyorum."

"Pereira geldiği gün dönecekti""Vitor Pereira’nın yeniden gelişini hiç olumlu karşılamadım. Pereira’nın kendisi biliyor, biz tanımıyorduk onu İtalyan menajer Terraneo getirmişti. Pereira geldiği ilk gün geri dönecekti ama devam etti. Kalite oyuncularla problemi olan birisi ve ben hoş karşılamadım. Kimse kimseyi aldatmasın, Fenerbahçe’de belirli seviyede çok oyuncu var ama Mesul Özil gibi çok kaliteli oyuncu yok."

"Burhan Karaçam'a mı inanacak yoksa Mahmut Uslu'ya mı?"

"Fenerbahçe taraftarı kulübe sahip çıkarsa ve bizim yönetimimize yapılanlar yapılmazsa şampiyon olma şansımız yine yüksek. Şunu görmek lazım, Ali Koç geldi ve 2. başkan olarak aldığı insanlar, içerden ihanet edermiş gibi “621 milyon Euro borç var yalan söylüyorlar” dedi. Bizim söylediklerimiz dışında bir borcumuz yoktu. bununla ilgili yazılı açıklama yaptık. Fenerbahçeliler Burhan Karaçam’a mı inanacak yoksa Mahmut Uslu’ya mı?"

"Ali Koç'un kulübe koyduğu bir çivi bile yok"

"Yapılan transferlerin hiçbiri fırsat transferi değil. Alanyaspor’dan Trabzonspor’a giden Bakasetas’ı neden almadınız? Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu çok iyi Fenerbahçelidir ve Fenerbahçe Derneği’nin eski başkanıdır. Bizim de yanlış transferlerimiz oldu. Dünyanın en iyi forvetlerinden Van Persie’yi aldık, 10-15 gol attı ve hafif sakat çıktı. Hatalarımız oldu ama birçok doğrumuz da oldu. Aziz Yıldırım için “futboldan anlamaz” diyorlardı ama anlıyor. Fenerbahçe hala Aziz Yıldırım’ın bıraktıkları ile devam ediyor. Ali Koç’un kulübe koyduğu hiçbir çivi yok."

"Biz sorunu çözdük"

"Pereira ile Mesut Özil konusunda bilgim yok ama bizim dönemimizde Aziz Yıldırım başkanlığında bu sorunları çözdük. Mesut Özil çok önemli bir oyuncu ve kalitesini belli etti. Geçen seneye göre fark var, sistem değişikliğini mi istemiyor diye bakmak lazım. Çünkü Pereira’nın sisteminde kenarlarda oynayanların adeta “Superman” olması lazım. Biz yine inancımızı hiçbir zaman kaybetmeyiz, çok ikinci olduk ve nasıl olduğumuzu iyi biliyoruz."

"Gökhan Gönül ve Caner Erkin asla kulübe dönemezdi"

"Aziz Yıldırım ve yönetimi görevde olsaydı sağ bek (Gökhan Gönül) Fenerbahçe’ye gelemezdi. Öbürü ise (Caner Erkin) özellikle Beşiktaş maçında Fenerbahçe’ye yanlışlar yaptı. O yüzden biz olsaydık kulübe dönemezdi."

"Terraneo ve Pereira üçkağıt yapmaya çalıştı"

"Vitor Pereira, 'Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz' dedi. Biz olsaydık Pereira’yı bu sözlerden sonra atardık. Demek ki Fenerbahçe’yi o gözle görüyorlar, Fenerbahçe büyük kulüptür. Pereira ilk geldiğinde Terraneo ile birlikte üçkağıt yapmaya çalıştı. Ayrıca yönetim olarak Emre Belözoğlu’nun kalmasını istemiştik. Vitor Pereira önce onay verdi sonra kıvırdı. Emre Belözoğlu kalsaydı şampiyonduk. Emre’nin gidişinde hem Terraneo hem de Pereira’nın günahı var."

"Aziz Yıldırım aday olmayı düşünmüyor"

"Aziz Yıldırım’ın adaylığı düşünmediğini çok iyi biliyorum ama onun adına yorum yapamam. Ali Koç’un kendisine kumpas yaptığımızı söylediği iddialara gülüyoruz. Ali Koç hayali düşman oluşturmasın. İşlerini konsantre olup Fenerbahçe’yi şampiyon yapsın. Gerçekten bir düşman varsa söylesinler biz yok ederiz. Biz Fenerbahçeliyiz ve başka bir şey tanımayız."