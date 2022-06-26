Vitor Pereira Galatasaray'dan ayrılan Erick Pulgar'ı istedi
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Erick Pulgar'ın transfer edilmesini istedi.
Spor 26.06.2022, 14:31
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra, Brezilya Ligi'nden Corinthians başına geçmişti. Portekizli teknik adam, Galatasaray’dan ayrılan Erick Pulgar’ın Corinthians’a transfer edilmesini istedi.
1.5 milyon euro teklif edildi
Brezilya’dan UOL Esporte’nin haberine göre Vitor Pereira yönetimindeki Corinthians, Pulgar için kulübü Fiorentina’ya 1.5 milyon euroluk teklif götürdü. İtalyan kulübü ise 4 milyon eurodan aşağı satmak istemediğini bildirdi. Rakamı yükseltemeyen Corinthians, farklı alternatifler aramaya başladı.
Galatasaray'da yarım sezon kiralık olarak forma giyem Erick Pulgar, 11 karşılaşmada gol veya asist katkısı yapamamıştı.
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