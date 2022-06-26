Vitor Pereira Galatasaray'dan ayrılan Erick Pulgar'ı istedi

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra, Brezilya Ligi'nden Corinthians başına geçmişti. Portekizli teknik adam, Galatasaray’dan ayrılan Erick Pulgar’ın Corinthians’a transfer edilmesini istedi.

1.5 milyon euro teklif edildi

Brezilya’dan UOL Esporte’nin haberine göre Vitor Pereira yönetimindeki Corinthians, Pulgar için kulübü Fiorentina’ya 1.5 milyon euroluk teklif götürdü. İtalyan kulübü ise 4 milyon eurodan aşağı satmak istemediğini bildirdi. Rakamı yükseltemeyen Corinthians, farklı alternatifler aramaya başladı.

Galatasaray'da yarım sezon kiralık olarak forma giyem Erick Pulgar, 11 karşılaşmada gol veya asist katkısı yapamamıştı.