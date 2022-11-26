Vitor Pereira Flamengo'ya doğru
Portekiz basınından Record'un haberine göre bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira, Flamengo ile görüşüyor.
Spor 26.11.2022, 01:50
Flamengo'da teknik direktör arayışları sürüyor. Ailevi nedenlerle Corintihans'a veda eden Vitor Pereira'nın Flamengo'nun başına geçmek için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.
Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaldı.
57 yaşındaki teknik adam Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.
Geçtiğimiz günlerde Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, daha önce Flamengo'yu çalıştıran Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u yeniden düşünebileceklerini açıklamıştı.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Kaynak: TRT Spor
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