Vitor Pereira'dan önemli mesaj: 'Kalitemiz var ama...’

Görevine son verileceği iddiaları her geçen gün artan Vitor Pereira, bunlara kulaklarını tıkadı. Portekizli teknik adam, takımını Rizespor ile oynanacak maçına hazırlamaya çalışıyor. 53 yaşındaki çalıştırıcı, dünkü antrenmanın ardından öğrencilerine bir konuşma yaptı.

Hiç ummadıkları bir konumda olduklarını söyleyen Pereira, “Ligde 8 hafta geride kaldığında liderdik. O dönemde, rakiplerimizle farkı nasıl daha çok açarız diye konuşuyorduk. 14. hafta sonunda ise şu anda zirvenin 12 puan gerisindeyiz. Futbol böyle, her şey olabilir” ifadelerini kullandı.

‘Kalitemiz var ama...’

Portekizli teknik adam, bundan sonraki yol haritalarıyla ilgili olarak, “Şu anda yapmamız gereken, ligin ilk yarısını kayıpsız bitirmek. Bunun için önümüzde 5 maç var. Ben bunu başaracağınıza inanıyorum. 5’te 5 yapacak kalitemiz var. Maalesef zaman zaman bunu sahaya yansıtmakta zorlanıyoruz. Rizespor maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yapalım. Evimizde oynadığımız son 3 maçı kazanamadık. Bu kötü seriye de son verelim” diye konuştu.

Kaynak: Fanatik