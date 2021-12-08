Vitor Pereira'dan itiraf: 'Daha farklı olabilirdi'
Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak zorlu Frankfurt maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Portekizli teknik adam, "Bu turnuva bizim için daha farklı olabilirdi. Frankfurt ve Antwerp maçlarındaki penaltıları atsak 4 puanımız daha olabilirdi." ifadelerini kullandı.
Spor 08.12.2021, 16:24 08.12.2021, 16:27
Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak zorlu Frankfurt maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:
"Bu turnuva bizim için daha farklı olabilirdi. Frankfurt ve Antwerp maçlarındaki penaltıları atsak 4 puanımız daha olabilirdi. İşler daha farklı olabilirdi bizim adımızı ama bunu değiştirmek mümkün değil."
"Frankfurt maçı zor bir maç olacak. Biz de maçı kazanıp taraftarlarımızı onurlandırmak istiyoruz."
Kaynak: Fanatik
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