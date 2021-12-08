Vitor Pereira'dan itiraf: 'Daha farklı olabilirdi'

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak zorlu Frankfurt maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Bu turnuva bizim için daha farklı olabilirdi. Frankfurt ve Antwerp maçlarındaki penaltıları atsak 4 puanımız daha olabilirdi. İşler daha farklı olabilirdi bizim adımızı ama bunu değiştirmek mümkün değil."

"Frankfurt maçı zor bir maç olacak. Biz de maçı kazanıp taraftarlarımızı onurlandırmak istiyoruz."

Kaynak: Fanatik