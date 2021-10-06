Vitor Pereira'dan çarpıcı sözler! 'Yoluma devam ediyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli takıma oynattığı sistem nedeniyle kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere “Benim için ne kaybedince her şey çok kötü oluyor ne de kazanınca her şey mükemmel. Benim fikirlerim var ve kendimi fikirlerimle yoluma devam ediyorum. Ben sahada konuşmayı tercih ederim” sözleriyle yanıt verdi.

"Sakatlıklardan dolayı gerekli antrenmanı yapamadık"

Sakat oyuncuların iyileşmesiyle gerçek anlamda antrenmanda çalışma imkanı bulacaklarını kaydeden Portekizli teknik adam, “Gerçek anlamda kendi istediklerimizi antrenmanlarda yapma imkanı bulamadık. Maç yapıyoruz, ardından 8-9 futbolcuyla idman yapıyoruz, diğer oyuncular toparlanma antrenmanı yapıyor. Maç toparlanma tekrar maç şeklinde haftalarımız oldu. Böyle gittiği için antrenmanlarda gerekli iyileştirmeleri, düzeltmeleri yapamadık. Benim fikirlerimi aktarmak zor oluyor. Benim isteğime uygun takım oluşturmam zor oluyor. Takım kalitemizi artırmak zor oluyor antrenmanlarda beraber çalışma imkanı bulamadığımız için” ifadelerini kullandı.

Sakatlık önlemi işe yaradı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın sakatlık önlemi işe yaradı. Sarı-lacivertli takım, sezon başında adale ve kasık sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşamış, henüz ligin 3. haftasında 9 futbolcu sakatlanmıştı. Bunun üzerine Portekizli teknik adam, antrenman programlarında yenileme idmanlarına daha çok önem vermeye başladı.

Yoğun maç temposunda 90 dakika sahada kalan oyuncular maçın ardından ilk gün salon çalışması yaparken, ikinci gün de dinlenmeye yönelik antrenmanlar yaptı. Oyuncuların yorgunluk seviyeleri sürekli ölçülerek, kuvvet programı uyguladı. Sakatlık önlemleri işe yaradı ve ligin 3 haftasında 8 adale ve kasık sakatlığı yaşanan takımda daha sonraki 5 maçta adale ve kasık sakatlığı yaşanmadı. Sadece Serdar Aziz belindeki ağrılar nedeniyle 2 maç kaçırdı. Adale ve kasık sakatlığı ise göze çarpmadı.

Duran topta verimlilik sorunu

Fenerbahçe duran top hücumlarında verimliliği en kötü kulüpler arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli takım ligde 12 kez fileleri havalandırırken, bu gollerden sadece 1’i duran toptan geldi. Fenerbahçe’nin duran toptan tek golünü Hatayspor karşısında Mert Hakan Yandaş’ın kullandığı kornerde Novak ile kaydetti.

Sarı-lacivertliler duran top hücumlarındaki verimliliği açısından yüzde 24 oranıyla Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük’ün ardından en kötü 3. takım olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe’de duran topları kullanabilecek Sosa, Mesut Özil ve Pelkas başta olmak üzere frikikleri etkili kullanabilecek isimler bulunuyor. Ancak sarı-lacivertli takım duran topları etkili kullanma konusunda henüz istenilen seviyeye ulaşamadı.