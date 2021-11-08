banner38

Vitor Pereira'dan ayrılık açıklaması

Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında kendi sahasında Kayserispor'la 22 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira maçtan sonra basın toplantısı düzenledi.

Spor 08.11.2021, 00:44
Vitor Pereira'dan ayrılık açıklaması

Vitor Pereira, ligin 12. haftasında konuk ettiğimiz Yukatel Kayserispor müsabakasını yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Pereira’nın açıklamaları şu şekilde:

“Ben, bahane üretmek istemiyorum. Bahanelerin arkasında sığınan bir hoca değilim ama bu lige baktığımız zaman, büyük takımlara baktığımız zaman en zirvedeki Trabzonspor, Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi’nde yarışmıyor. Dolayısıyla her maç arası en iyi toparlanma fırsatını Trabzonspor elde ediyor. Ama Galatasaray, Beşiktaş ve bize baktığımızda aslında 3 takımın da aynı problemleri var. Biz, Perşembe günü Antwerp’te bir maç yaptık, cuma akşamı buraya döndük. Dolayısıyla bu maça hazırlanmak için bir günümüz vardı. Futbolcular makine değil, tabii ki buna bağlamak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde oynadı, dönüşünde problem yaşadı; Galatasaray Avrupa Ligi’nde oynadı, dönüşünde problem yaşadı; biz de Avrupa Ligi’nde oynadık ve dönüşünde problem yaşadık. Uzun bir seyahat de yaptık. Tabii ki tek problemi olmayan takıma baktığımızda bu anlamda Trabzonspor, çünkü dediğim gibi iki maç arası toparlanacak yeterli vakitleri oluyor, Avrupa’da olmadıkları için. Bu da onlar için bir avantaj. Bugüne baktığımızda biz bir penaltı kaçırdık. O penaltıyı atmış olsaydık maçta öne geçecektik ve bizim için avantajlı olacaktı, çünkü 1-0’dan sonra çok fazla boşluk bulabilecektik. Ama maalesef olmadı. Rakibimiz bir duran toptan 1-0 yaptı. Daha sonra ikinci yarıya başladık ve rakibimiz ikinci golü buldu. Ondan sonra her şeyi riske ettik, risk aldık. Kazanmak için her şeyi denedik. Direkten dönen toplarımız var. Sahada futbolcularım özveri gösterdiler, onların istekleriyle maç 2-2’ye geldi. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Onlara da şunu söylemek istiyorum: Biz, her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Bugün en azından bir şeyi eleştiremeyiz ki oyuncularım gerçekten çok isteyip sahaya ruhlarını yansıtmaya çalıştılar, çok koştular ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı. Avrupa’da oynadığımız maçın üzerine henüz üç gün geçti. Tabii ki kolay değil ama biz, en iyi şekilde elimizden geleni yapacağız. Ligde önümüzde halen çok maç var.”

BASIN TOPLANTISI

Pereira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk olarak maç değerlendirmesinde bulundu ve ardından basın mensuplarının sorularına şu cevapları verdi:

“Hiç şüphe yok ki o maça (Galatasaray) elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanacağız. Milli ara mutlaka Galatasaray’a da iyi gelecektir. Bizim de milli arada sakatlarımız dönecek. Hiç şüphe yok ki o maçta hedefimiz 3 puan almak, kazanmak olacak. Trabzon ile olan farkımıza gelecek olursak dediğim gibi perşembe günü bir maç oynadık, ondan 3 gün sonra bir maç daha oynadık ki bu, bu sezon çok sık oldu. Bunun da çok kolay olmadığını siz de anlıyorsunuzdur. 3,5-4 saatlik seyahat sonrasında buraya döndük. Bugünkü maçta da gerçekten elimizden gelenin en iyisini denedik. Bazen bu yorgunlukları önlemek için rotasyon yaptık bu sezon. Bugün eğer ilk golü atsaydık aslında her şey farklı olabilirdi, daha fazla boşluk bulabilirdik. Fakat rakibimiz ilk ve ikinci golü buldu. Daha sonra takımım savaşarak 2-2 yaptı ama maalesef kazanamadık. Önümüzdeki dönemde sakatlar takıma döndüğünde elimizde daha fazla opsiyon olacak, o zaman daha iyi rotasyon yapabilme imkanımız olacak. Ve bir dönem gelecek ki ligde Trabzonspor ile aynı şartlarda mücadele ediyor olacağız. Trabzon da şu ana kadar iyi bir performans sergiledi. Bazı maçlarında son dakika, bazı maçlarında 1-0, 2-1 gibi kazandıkları dönemler de oldu. Tabii ki bu hep böyle olmaz. Bu, uzun bir yol ve inanıyorum ki bütün rakipler bu yolda daha fazla puan kaybedecektir. Biz de elimizden gelen en iyi şekilde çalışıp eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Şu anda perşembe-pazar maç yapıyoruz ve dolayısıyla bunun zorluklarını yaşıyoruz. Bugün istediğimiz sonucu alamadık ama taraftarlarımızla birlikte savaşarak bu durumun içinden çıkmak istiyoruz.”

“Daha önce dediğim şeyi tekrarlayacağım. Bu taraftar kitlesi benim çalıştığım en iyi taraftar kitlesi. Ben buraya dönme kararını verirken, Başkanımızla birlikte taraftarın da önemli etkisi oldu. Fantastik taraftar kitlesi. Takımı her zaman itmeye çalışıyorlar. Zaman zaman tepkiler olabiliyor çünkü onlar da bizim gibi sonuçlardan dolayı hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar ama benim için onlar en iyi taraftar kitlesi.”

“Geçmişimde de her zaman çok çalıştım. Kariyerimi çok çalışarak elde ettim. Kariyerimde elde ettiğim hiçbir şey kolay olmadı. Geçmişimde kimsenin inanmadığı şampiyonluklar da elde ettim. Planımız çalışmak, daha iyi olmak ve takımımın mental anlamda daha iyi olabilmesi için çalışmak ve inanmaya devam etmek. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Tabii ki her zaman toplarımız direklerden dönmeyecek, sürekli penaltı kaçırmayacağız. İşler değişecek. Ben hayatımı sıfırdan çalışarak inşa ettim. Gökten bir şey düşmeyecek. Bizim yapmamız gereken şey çalışmak ve birlik olarak devam etmek."

Bir basın mensubunun, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın sezon başında söylediği 'yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim' şeklindeki ifadesini hatırlatması ve 'bu hikayenin yeniden yarım kalma ihtimali söz konusu olabilir mi?' şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi:

"Hayır, ben çünkü halen inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var ve muhakkak rakiplerimiz de puan kaybedecek. Bu ligde daha çok fazla şey olacak. Ben, aynı hırsla devam ediyorum. Eğer oyuncularımda o hırsı görmüyor olsaydım, şu anda o yardımlaşmayı görmüyor olsaydım tabii ki söylemim farklı olurdu. Fakat ben baktığım zaman evet, bugün belki çok iyi bir futbol oynayıp en iyi performansımızı sergileyemedik ama gerçekten takımım 2-0’dan bile 2-2 yapmak için elinden geleni yaptı. Tabii ki kazanmak istiyorduk, bugün mümkün olmadı fakat önümüzde çok fazla maç var. Benim hedefim halen aynı, bu ligi kazanmak!”

Kaynak: Fenerbahçe.org

#fenerbahçe #Vitor Pereira #Kayserispor
Yorumlar (0)
banner35
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 27
2. Real Sociedad 12 25
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 12 14
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 12 10
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6