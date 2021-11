Vitor Pereira'dan ayrılık açıklaması

Vitor Pereira, ligin 12. haftasında konuk ettiğimiz Yukatel Kayserispor müsabakasını yayıncı kuruluşa değerlendirdi.



Pereira’nın açıklamaları şu şekilde:



“Ben, bahane üretmek istemiyorum. Bahanelerin arkasında sığınan bir hoca değilim ama bu lige baktığımız zaman, büyük takımlara baktığımız zaman en zirvedeki Trabzonspor, Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi’nde yarışmıyor. Dolayısıyla her maç arası en iyi toparlanma fırsatını Trabzonspor elde ediyor. Ama Galatasaray, Beşiktaş ve bize baktığımızda aslında 3 takımın da aynı problemleri var. Biz, Perşembe günü Antwerp’te bir maç yaptık, cuma akşamı buraya döndük. Dolayısıyla bu maça hazırlanmak için bir günümüz vardı. Futbolcular makine değil, tabii ki buna bağlamak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde oynadı, dönüşünde problem yaşadı; Galatasaray Avrupa Ligi’nde oynadı, dönüşünde problem yaşadı; biz de Avrupa Ligi’nde oynadık ve dönüşünde problem yaşadık. Uzun bir seyahat de yaptık. Tabii ki tek problemi olmayan takıma baktığımızda bu anlamda Trabzonspor, çünkü dediğim gibi iki maç arası toparlanacak yeterli vakitleri oluyor, Avrupa’da olmadıkları için. Bu da onlar için bir avantaj. Bugüne baktığımızda biz bir penaltı kaçırdık. O penaltıyı atmış olsaydık maçta öne geçecektik ve bizim için avantajlı olacaktı, çünkü 1-0’dan sonra çok fazla boşluk bulabilecektik. Ama maalesef olmadı. Rakibimiz bir duran toptan 1-0 yaptı. Daha sonra ikinci yarıya başladık ve rakibimiz ikinci golü buldu. Ondan sonra her şeyi riske ettik, risk aldık. Kazanmak için her şeyi denedik. Direkten dönen toplarımız var. Sahada futbolcularım özveri gösterdiler, onların istekleriyle maç 2-2’ye geldi. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Onlara da şunu söylemek istiyorum: Biz, her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Bugün en azından bir şeyi eleştiremeyiz ki oyuncularım gerçekten çok isteyip sahaya ruhlarını yansıtmaya çalıştılar, çok koştular ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı. Avrupa’da oynadığımız maçın üzerine henüz üç gün geçti. Tabii ki kolay değil ama biz, en iyi şekilde elimizden geleni yapacağız. Ligde önümüzde halen çok maç var.”

BASIN TOPLANTISI

Pereira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk olarak maç değerlendirmesinde bulundu ve ardından basın mensuplarının sorularına şu cevapları verdi:



“Hiç şüphe yok ki o maça (Galatasaray) elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanacağız. Milli ara mutlaka Galatasaray’a da iyi gelecektir. Bizim de milli arada sakatlarımız dönecek. Hiç şüphe yok ki o maçta hedefimiz 3 puan almak, kazanmak olacak. Trabzon ile olan farkımıza gelecek olursak dediğim gibi perşembe günü bir maç oynadık, ondan 3 gün sonra bir maç daha oynadık ki bu, bu sezon çok sık oldu. Bunun da çok kolay olmadığını siz de anlıyorsunuzdur. 3,5-4 saatlik seyahat sonrasında buraya döndük. Bugünkü maçta da gerçekten elimizden gelenin en iyisini denedik. Bazen bu yorgunlukları önlemek için rotasyon yaptık bu sezon. Bugün eğer ilk golü atsaydık aslında her şey farklı olabilirdi, daha fazla boşluk bulabilirdik. Fakat rakibimiz ilk ve ikinci golü buldu. Daha sonra takımım savaşarak 2-2 yaptı ama maalesef kazanamadık. Önümüzdeki dönemde sakatlar takıma döndüğünde elimizde daha fazla opsiyon olacak, o zaman daha iyi rotasyon yapabilme imkanımız olacak. Ve bir dönem gelecek ki ligde Trabzonspor ile aynı şartlarda mücadele ediyor olacağız. Trabzon da şu ana kadar iyi bir performans sergiledi. Bazı maçlarında son dakika, bazı maçlarında 1-0, 2-1 gibi kazandıkları dönemler de oldu. Tabii ki bu hep böyle olmaz. Bu, uzun bir yol ve inanıyorum ki bütün rakipler bu yolda daha fazla puan kaybedecektir. Biz de elimizden gelen en iyi şekilde çalışıp eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Şu anda perşembe-pazar maç yapıyoruz ve dolayısıyla bunun zorluklarını yaşıyoruz. Bugün istediğimiz sonucu alamadık ama taraftarlarımızla birlikte savaşarak bu durumun içinden çıkmak istiyoruz.”



“Daha önce dediğim şeyi tekrarlayacağım. Bu taraftar kitlesi benim çalıştığım en iyi taraftar kitlesi. Ben buraya dönme kararını verirken, Başkanımızla birlikte taraftarın da önemli etkisi oldu. Fantastik taraftar kitlesi. Takımı her zaman itmeye çalışıyorlar. Zaman zaman tepkiler olabiliyor çünkü onlar da bizim gibi sonuçlardan dolayı hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar ama benim için onlar en iyi taraftar kitlesi.”



“Geçmişimde de her zaman çok çalıştım. Kariyerimi çok çalışarak elde ettim. Kariyerimde elde ettiğim hiçbir şey kolay olmadı. Geçmişimde kimsenin inanmadığı şampiyonluklar da elde ettim. Planımız çalışmak, daha iyi olmak ve takımımın mental anlamda daha iyi olabilmesi için çalışmak ve inanmaya devam etmek. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Tabii ki her zaman toplarımız direklerden dönmeyecek, sürekli penaltı kaçırmayacağız. İşler değişecek. Ben hayatımı sıfırdan çalışarak inşa ettim. Gökten bir şey düşmeyecek. Bizim yapmamız gereken şey çalışmak ve birlik olarak devam etmek."



Bir basın mensubunun, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın sezon başında söylediği 'yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim' şeklindeki ifadesini hatırlatması ve 'bu hikayenin yeniden yarım kalma ihtimali söz konusu olabilir mi?' şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi:



"Hayır, ben çünkü halen inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var ve muhakkak rakiplerimiz de puan kaybedecek. Bu ligde daha çok fazla şey olacak. Ben, aynı hırsla devam ediyorum. Eğer oyuncularımda o hırsı görmüyor olsaydım, şu anda o yardımlaşmayı görmüyor olsaydım tabii ki söylemim farklı olurdu. Fakat ben baktığım zaman evet, bugün belki çok iyi bir futbol oynayıp en iyi performansımızı sergileyemedik ama gerçekten takımım 2-0’dan bile 2-2 yapmak için elinden geleni yaptı. Tabii ki kazanmak istiyorduk, bugün mümkün olmadı fakat önümüzde çok fazla maç var. Benim hedefim halen aynı, bu ligi kazanmak!”

Kaynak: Fenerbahçe.org