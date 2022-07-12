Viktoria Plzen-Beşiktaş maçında gol yok

Siyah-beyazlı ekip, Kufstein Arena'da oynanan karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Cenk Tosun ve Tyler Boyd'dan oluşan 11'le başladı.

Beşiktaş, Cenk Tosun ve Emirhan Delibaş'la girdiği çeşitli gol pozisyonlarından yararlanamadı ve maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, mücadelenin ikinci yarısına Umut Meraş-Kenan Karaman, Cenk Tosun-Oğuzhan Akgün değişiklikleriyle başladı.

62. dakikada Ersin Destanoğlu-Emre Bilgin, Rosier-Rıdvan Yılmaz, Welinton-Badra Cisse, Necip Uysal-Berkay Vardar değişikliklerini yapan siyah-beyazlı ekip, 72. dakikada Salih Uçan-Ghezzal, Emirhan Delibaş-Necati Bilgiç, Boyd-N'Koudou, Montero-Serdar Saatçı, 75. dakikada ise Gedson Fernandes-Hasic değişiklikleri gerçekleştirdi.

Teknik direktör Valerien Ismael, 72. dakikada oyuna aldığı Serdar Saatçı'yı 84. dakikada kenara alarak, Aytuğ Batur Kömeç'i oyuna sürdü. Oyundan çıkan Serdar Saatçı doğrudan soyunma odasına gitti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ikinci yarısında hücum anlamında üretken olamayan Beşiktaş, rakibinin de net pozisyonlara girmesine izin vermedi.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmadan notlar

Atiba Hutchinson, Josef de Souza sakatlıkları nedeniyle, Emirhan İlkhan ise üst solunum yolu enfeksiyonu gerekçesiyle karşılaşmada görev almadı.

Yeni transferler Wout Weghorst ve Jackson Muleka karşılaşmayı yedek kulübesinde takip ederken, Romain Saiss ise mücadeleyi analiz ekibi ile saha kenarında yer alan kulede izledi.

Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kampındaki son hazırlık maçını 15 Temmuz Cuma günü Almanya Ligi ekiplerinden Mainz 05 ile oynayarak kampı noktalayacak.