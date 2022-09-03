Verstappen, kendi evinde pole pozisyonunda
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen pole pozisyonunda yer alacak.
Spor 03.09.2022, 18:38
Verstappen, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 10.342 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 24 yaşındaki pilot, kariyerinin 17. pole pozisyonuna ulaştı.
Hollandalı sürücünün 0.021 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) 2'nciliği, pisti liderden 0.092 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) ise 3'üncülüğü elde etti.
72 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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