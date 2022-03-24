Vefa Küçük'ten Uğur Dündar'a sert sözler: 'Ismarlama aday oldun'

Fenerbahçe'nin Divan Kurulu başkanının seçileceği toplantı, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü, 10.00-15.00 saatleri arasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesislerinde yapılacak. Divan Kurulu başkan adaylarından Vefa Küçük, Fenerbahçe TV'ye çıkarak açıklamalarda bulundu. Küçük, "Uğur Dündar beni iyi dinle. Seni düelloya davet ediyorum. 1999 yılında bana ihanet ettin. Şimdi ısmarlama aday oluyorsun. Birleştirmeye değil, bölmeye, parçalamaya ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için aday oldun." dedi.