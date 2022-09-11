Vedat Muriqi Real Madrid'i de boş geçmedi
Real Mallorca forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi, Real Madrid filelerini havalandırdı. Vedat Muriqi'nin Real Madrid'e attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.
Spor 11.09.2022, 16:13 11.09.2022, 17:20
La Liga'da Real Madrid, sahasında konuk ettiği Real Mallorca karşısında 1-0 geriye düştü.
Konuk takımın golünü 35. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
Kosovalı futbolcu, kullanılan duran topa arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırmayı başardı.
Vedat Muriqi, bu sezon çıktığı 4. maçında 3. golünü atmış oldu.
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