Vedat Muriqi'nin eşi transfer ateşini yaktı

Fenerbahçe'den yaklaşık 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamadı.

Lazio'da fazla forma şansı bulamayan Kosovalı golcünün devre arasında kiralık olarak sarı-lacivertli takıma geri döneceği iddia edildi.

27 yaşındaki futbolcunun eşi Edibe Muriqi de sosyal medya hesabından transfer dedikodularının artmasına neden olan bir paylaşımda bulundu.

Edibe Muriqi, Fenerbahçe'nin ocak ayında Vedat Muriqi için teklif yapacağı yönündeki bir haberin ekran görüntüsünü, Orhan Ölmez'in 'Hayallerim' isimli şarkısıyla paylaştı.