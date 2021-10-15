Vedat Muriqi geri dönüyor

15 Eylül 2020 tarihinde yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da istediğini bulamadı. Beklentilerin altında kalan Kosovalı oyuncunun yeniden Fenerbahçe'ye dönebileceği belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 42 maçta sadece 2 gol atan Vedat Muriqi, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. 27 yaşındaki oyuncunun gol yollarında etkisiz kalmasından dolayı Lazio yönetimi de ayrılık kararına olumlu yaklaşıyor.

Kiralama formülü masada

Haberde 20 milyon euroya transfer edilen ve yıllık net 2.2 milyon euro kazanan Vedat Muriqi'in 15 milyon euroya yakın bir ücretle satılmak istendiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin bu rakamı ödeyemeyeceği ifade edilirken, kiralama formülünün de masada olduğu öğrenildi.

7 Temmuz 2019 yılında 5.6 milyon euro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, 36 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Kosovalı oyuncu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistle oynadı.