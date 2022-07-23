Vedat Muriç'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla 2020 yaz transfer döneminde 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'in yeni takımı belli oldu.
Spor 23.07.2022, 14:56
Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla 17,5 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan ancak İtalyan temsilcisinde beklentilerin altında kalan Kosovalı forvet Vedat Muriç'in yeni takımı belli oldu.
İtalyan ekibinde beklenen katkıyı bir türlü yapamayan Kosovalı golcü son olarak İspanyol ekibi Mallorca'ya kiralanmıştı. Laliga'yı 16. sırada bitirerek küme düşmekten son anda kurtulan İspanyol temsilcisi 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini aldığını açıkladı.
İspanyol temsilcisi transferin maliyetini henüz açıklamadı. Muriç, geçen sezon 16 maçta terlettiği Mallorca'ya 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.
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