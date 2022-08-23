Ve Ukrayna'da lig başladı
Savaşın sürdüğü Ukrayna'da 6 aylık aranın ardından futbol ligi başladı.
Spor 23.08.2022, 18:59
Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle maçlar bu süreçte sadece Kiev'de ve daha güvenilir olan ülkenin batısında seyircisiz olarak oynanacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 24 Ağustos'taki Ukrayna Bağımsızlık Günü'nün yıl dönümü öncesi ülkede moral yükseltmek için futbolun geri dönüşünü teşvik ediyordu.
Ukrayna ligindeki sezonun ilk maçı ise başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Shakhtar Donetsk ile Metalist Kharkiv arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Rusya, 2021-22 futbol sezonunun ikinci yarısının başlamasının planlandığı tarihten bir gün önce, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı savaş başlatmıştı.
Kaynak: AA
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