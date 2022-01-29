Ve mutlu son: Inaki Pena Galatasaray'da

Galatasaray, kalesine takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın B takımında forma giyen Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Katalan ekibinin B takımında 9 maçta görev aldı.

Inaki Pena transferinin kısa süre içerinden resmen açıklanması bekleniyor.

Borussia Dortmund'da forma giyen Roman Bürki'de sorun çıkmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin İspanyol kalecinin transferini bitirdiği öğrenildi.

Inaki Pena kimdir?

1999 Alicante doğumlu Inaki Pena futbola Villarreal altyapısında başladı. Pena, 13 yaşındayken Barcelona altyapısına geçen genç file bekçisi 10 yıldır Katalan ekibi için oynuyor.

1.84 boyundaki Pena bugüne kadar ülkesi adına hemen hemen tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Pena son olarak U21 takımında da 1 maça çıktı.

Pena, Barcelona'da resmi maçlarda hiç A takım forması giymedi. Bugüne kadar A takım ile yalnızca birkaç hazırlık maçına çıkan futbolcu bunların ilkini 2020 yazında Gimnastic Tarragona karşısında yaşadı.

Barcelona B ile bu sezon 9 maça çıkan genç futbolcu kalesinde 8 gol gördü. Pena bu maçların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.