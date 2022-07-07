Ve Marcao gitti
Galatasaray ile Sevilla, Marcao'nun transferi konusunda 12+3 milyon avro karşılığı anlaşmaya vardı.
Spor 07.07.2022, 22:13
İspanyol Kulübü, sarı kırmızılı kulübe 12 milyon avro bonservis ile artı 3 milyon avro performans ve sportif başarıya göre bonus ödeyecek.
Marcao, İspanya’ya giderek sağlık kontrolünden geçecek.
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