Ve Gerard kovuldu

Premier Lig'de son olarak Fulham'a 3-0 mağlup olan Aston Villa'da mücadelenin ardından menajer Steven Gerrard'ın görevine son verildi.

2018-21 yılları arasında Rangers'ı çalıştıran Gerrard, 2021'in Kasım ayında Aston Villa'nın başına geçmişti.

Bu sezon 11 maçta 9 puan toplayan Aston Villa, küme düşme hattını bir basamak üstünde 17. sırada bulunuyor.

Kaynak: NTVSPOR