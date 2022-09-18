Ve Ethan Nwaneri tarihe geçti
Arsenal'in Brentford'u 3-0 yendiği maçta oynayan 15 yaşındaki Ethan Nwaneri, Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu oldu.
Spor 18.09.2022, 16:51
15 yıl 181 günlükken forma giyen orta saha oyuncusu, daha önce 16 yaş 30 gün ile Liverpool orta saha oyuncusu Harvey Elliott tarafından tutulan rekoru Brentford maçının uzatma dakikalarında oyuna girerek kırdı.
Arsenal, deplasmanda Brentford'u 17. dakikada William Saliba, 28 dakikada Gabriel Jesus ve 49. dakikada Fabio Vieira'nın golleriyle 3-0 yendi.
Premier Lig'in 7. haftası sonunda 18 puanı bulunan Arsenal'ı, 17'er puanlı Manchester City ve Tottenham izledi.
Kaynak: AA
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|5
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|10. Kasımpaşa
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|P
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|6
|11
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|6
|11
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|10
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|5
|10
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|10
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|6
|9
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|6
|8
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|6
|7
|10. Manisa Futbol Kulübü
|5
|8
|11. Samsunspor
|6
|7
|12. Rizespor
|5
|6
|13. Gençlerbirliği
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|14. Göztepe
|5
|5
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Southampton
|7
|7
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Wolverhampton Wanderers
|7
|6
|17. Everton
|7
|5
|18. West Ham United
|7
|5
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Real Madrid
|5
|15
|3. Athletic Bilbao
|6
|13
|4. Real Betis
|5
|12
|5. Osasuna
|5
|12
|6. Villarreal
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Valencia
|6
|9
|9. Mallorca
|6
|8
|10. Girona
|5
|7
|11. Rayo Vallecano
|6
|7
|12. Real Sociedad
|5
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Almeria
|6
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Getafe
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1