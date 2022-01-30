Ve ayrılık resmileşti: Luyindama Suudi Arabistan'da
Galatasaray'da beklenen oldu ve Christian Luyindama Suudi Arabistan'a transfer oldu.
Spor 30.01.2022, 15:12
Galatasaray'da beklenen ayrılık resmileşti. Sarı-kırmızılıların Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın adı TFF'ye bildirilen faal takım listesinden çıkarıldı. Federasyonun sitesinde oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğu bilgisi yer aldı.
28 yaşındaki oyuncu, 2019'un Ocak ayında geldiği Galatasaray'da yarım sezon kiralık oynadıktan sonra bonservisiyle birlikte sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu.
Kaynak: Fotomaç
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