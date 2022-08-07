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Ve Ali Akman imzayı attı

Adı Galatasaray'la anılan Ali Akman, Göztepe'ye kiralık olarak imza attı.

Spor 07.08.2022, 20:33
Ve Ali Akman imzayı attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, hücum oyuncusu Ali Akman'ı Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbola Bursaspor altyapısında başlayan 20 yaşındaki Ali Akman'ın daha sonra Eintracht Frankfurt ve NEC Nijmegen takımlarında mücadele ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
#Ali Akman #Göztepe
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