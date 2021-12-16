VAR sistemi Spor Toto 1. Lig'de
Gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de VAR sisteminin kullanılacağı açıklandı.
Spor 16.12.2021, 18:05
Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacaktır.
VAR Adayı hakem havuzu içinde yer alacak bu hakemler bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacaklardır. Görev verilecek AVAR2 hakemlerinin maç sayılarının arttırılarak tecrübe kazanmaları ve önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanmaları hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: TRT Spor
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Erzurumspor
|15
|31
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|16
|23
|9. Gençlerbirliği
|16
|23
|10. Tuzlaspor
|15
|22
|11. Boluspor
|16
|21
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. Arsenal
|17
|29
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|16
|18
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8