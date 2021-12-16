VAR sistemi Spor Toto 1. Lig'de

Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacaktır.

VAR Adayı hakem havuzu içinde yer alacak bu hakemler bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacaklardır. Görev verilecek AVAR2 hakemlerinin maç sayılarının arttırılarak tecrübe kazanmaları ve önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanmaları hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Spor