VAR Odası'nda kavga çıktı! Bardaklar havada uçuştu

TV100'de yayınlanan VAR Odası futbol programında futbol yorumcuları Oğuz Altay ile Emre Bol arasında, "2010-11 sezonu şampiyonu kim?"sorusu üzerine başlayan tartışmada gergin anlar yaşandı.

'HIRSIZSINIZ' DEYİNCE BARDAKLAR HAVADA UÇUŞTU

İki yorumcudan Emre Bol, "2010-11 sezonu şampiyonu kimdir, TFF sitesinden aç bak" deyince Oğuz Altay da "Kamu vicdanında o sezonun şampiyonu Trabzonspor'dur. Bileğinin hakkıyla şampiyon olmuştur. Hırsızsınız" diye karşılık verince ortam iyice gerildi, bardaklar havada uçuştu.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİLER

Hakaretlerin sarfedildiği sözlü kavgada Oğuz Altay, ayağa kalkarak Emre Bol'un üzerine yürüyünce taraflar, diğer konukların da araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.