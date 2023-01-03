VAR kavgası büyüyor: Bu kez Galatasaray istedi

Galatasaray'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı

@Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim."