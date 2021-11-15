VAR, İstanbul devlerini gerçekle yüzleştirdi

Süper Lig’de 2018-2019 döneminde uygulanmaya başlanılan Video Hakem Sistemi (VAR), futbolda yaşanan adaletsizliği tam olarak ortadan kaldırmasa da, doğru kullanıldığında ne kadar faydalı olduğunu gösterdi. Bazen VAR’a rağmen pozisyonlar görmezden gelinse de, orta hakem ve VAR hakemi arasındaki ilişkiden dolayı kararlar farklı çıksa da, VAR’ın olmadığı döneme göre hatalar azalmış durumda. Özellikle penaltı, ofsayt ve kırmızı kart noktasında devreye giren uygulama, maçların sonuçlarına etki edebilecek hataları düzeltmek üzerine kullanılıyor.

VAR öncesinde olduğu gibi, VAR geldikten sonra da bu uygulama daha çok İstanbul’un üç büyük takımlarının lehine kullanılıyor. Uygulama, her şeye rağmen Anadolu takımlarının zirveye yürümesini de sağladı. Özellikle bu sezon pozisyonlar, VAR uygulaması ile kısmen hakkaniyetli bir hal aldı.

İlk 3 Anadolu'dan

Üç Büyükler diye tabir edilen İstanbul kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, özellikle bu sezon gerilerde kaldı. VAR uygulamasının doğru kullanıldığında futbolun gerçek yüzünü bizlere nasıl gösterdiğine şahit olduk. Anadolu takımlarını ayağa kaldıran ve zirveye taşıyan uygulama, büyük kulüpleri ise gerçekle yüzleştirdi.

Trabzonspor, gösterdiği performansla ligin zirvesinde yer alırken, ikinci ve üçüncü sırayı yine Anadolu takımları paylaşıyor.

Hatayspor, iki sezondur gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Güney ekibi ligde bordo-mavililerin arkasında 2. sırada. Yine Hatayspor’la aynı puana sahip Konyaspor ise üçüncü sırada yer alıyor.

İstanbul ekipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ise zirveden epey uzakta kaldılar. Bu da VAR uygulamasının doğru kullanılıp hakem kararlarını daha adil olduğunda, olması gereken takımların nerede olduğunu futbol kamuoyuna da gösterdi.

Hala itiraz ediyorlar

Geride kalan İstanbul’un büyük kulüpleri, kendi hatalarını görmezden gelerek yine kamuoyu oluşturmak adına hatayı dışarıda arıyorlar. Bu durumda gerekçe gösterdikleri bir numaralı etken ise hakem kararları ve VAR uygulamaları. Yıllardır hakem kararlarından faydalanan ve Anadolu takımlarını ezilmesine göz yuman büyük kulüpler, lehlerine hata yapılmadığı için VAR uygulamasını eleştiriyorlar. Oysa bu uygulama, futboldaki bütün adaletsizliği ortadan kaldırmasa da büyük oranda Anadolu takımlarının emeklerinin karşılığını almasını da sağlıyor.