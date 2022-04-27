Valerien Ismael'in tazminatı ortaya çıktı

Bu sezon Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'nin ardından üçüncü teknik direktörle yoluna devam eden Siyah-Beyazlılar umduğu başarıya ulaşamazken, Fransız teknik adam Ismael’in sözleşmesindeki tazminat maddesi ortaya çıktı.

1 yıl opsiyonlu olacak şekilde 1.5 yıllık sözleşme imzalanan Valerien İsmael’in gönderilmesi durumunda Fransız çalıştırıcıya tam 800 bin Euro tazminat ödenecek.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Siyah-Beyazlıların teknik direktörü “Valerien Ismael’le tek taraflı yolların ayrılması durumunda tazminat önenecek mi” sorusuna üstü kapalı yanıt vermişti.

“Tabii ki tazminatı var”



Kazancı, “Valerien ısmael ile yeni bir döneme başladık. Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael'in bütünleştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarımız sürüyor.

Valerien Ismael'in sözleşmesinde tek taraflı bir fesih maddesi var. Seçimde yeni yönetim gelirse böyle bir karar alır mı bilmiyorum. Tabii ki küçük uygun bir miktar tazminat maddesi de var. Yeni yönetim gelir ve çalışmak istemezse bu işin bir mali külfeti olur. O tutarı şimdi söylemeyim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Yeniçağ Gazetesi