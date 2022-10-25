Valerien Ismael gönderildi
Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi. Kararın yarın açıklanması bekleniyor.
Spor 25.10.2022, 19:40
Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi.
Kulüp yönetimi, Fransız çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldı.
Yarın yapılacak görüşmenin ardından tazminat dahil olmak üzere resmi prosedürler yerine getirilecek.
Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkan Ismael, bu müsabakalarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.
47 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekipte 1.72 puan ortalaması yakaladı.
Kaynak: TRT Spor
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