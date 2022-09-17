Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Kadro değişiyor

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında sahasında kaybeden Kartal, İstanbul ekibini yenerek moral bulmak istiyor. Başakşehir maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Valerien Ismael, bu akşam farklı bir kadroyu sahaya sürecek. İşte Beşiktaş'ın İstanbulspor karşısındaki muhtemel 11'i...

Genç hoca, Başakşehir karşısında ilk 11’de görevlendirdiği; Emre Bilgin, Necip Uysal, Berkay Vardar ve Jackson Muleka’yı bu akşam yedek kulübesine çekmeyi planlıyor.

Kaleye Ersin Destanoğlu’nun yeniden geçmesi yüksek ihtimal. Stoperde Tayyip Talha, ön liberoda ise Josef de Souza’nın ilk 11’de yer alması bekleniyor.

İŞTE KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ

ERSİN DESTANOĞLU

Teknik direktör Valerien Ismael tarafından son iki haftada yedek kulübesinde tutulan Ersin Destanoğlu kaleyi Emre Bilgin'e kaptırmıştı. Fransız teknik adamın genç eldivene İstanbulspor karşısında yeniden forma vermesi bekleniyor.

ARTHUR MASUAKU

Beşiktaş'ın West Ham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku, Valerien Ismael'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Demokratik Kongolu futbolcu Süper Lig'de 6 maçta da görev aldı. 28 yaşındaki futbolcunun bu akşamki karşılaşmada da görev alması bekleniyor.

TAYYİP TALHA SANUÇ

Siyah beyazlıların transferin son gününde Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, geçen hafta oynanan Başakşehir maçında sonradan oyuna dahil oldu. Necip Uysal'ın performansından memnun olmayan siyah beyazlıların teknik patronu yeni transferi ilk 11'de başlatmayı planlıyor.

ROMAIN SAISS

Valerien Ismael'in bir diğer vazgeçilmez ismi Romain Saiss... Tecrübeli savunmacının İstanbulspor karşısında ilk 11'de yer alması olası görünüyor.

VALENTIN ROSIER

Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı 6 maçta da 1 dakika bile kaçırmadan forma giyen Valentin Rosier'in yine takımıyla birlikte ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

NATHAN REDMOND

Beşiktaş'ın Tottenham'dan kiraladığı ve siyah beyazlı takımın taraftarlarına hayran kalan Nathan Redmond, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve gösterdiği performansla dikkat çeken isimler arasında yer almıştı. Valerien Ismael'in Redmond'u bu hafta ilk 11'de oynatması bekleniyor.

JOSEF DE SOUZA

Ankaragücü maçının 90 dakikasından sonra Ankaragücü taraftarının sahaya girip Cenk Tosun'a darbede bulunmasının ardından o holiganı sahadan uzaklaştırmak isteyen Josef de Souza, hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Tahkim Kurulu, Josef de Souza'ya bu kart nedeniyle 1 maç ceza vermiş ve yaşanan olaylar sonrasında Brezilyalı futbolcu basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamayarak sezon sonunda güvenliği olmadığı düşüncesiyle siyah beyazlılardan ayrılacağını söylemişti. Tecrübeli futbolcu, cezasının ardından yeniden kadroya dönüyor.

GEDSON FERNANDES

Valerien Ismael'in vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Gedson Fernandes'in bu akşamki İstanbulspor mücadelesinde formayı alması bekleniyor.

SALİH UÇAN

Beşiktaş'ta bu sezon adeta fırtınalar estiren, bölgesiyle ilgili tüm istatistiklerde ya ilk sırada ya da ilk 3 içerisinde olan ancak milli takım kadrosuna çağrılmayan Salih Uçan'ın da bu akşamki maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.

GEORGES-KEVIN N'KOUDOU

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve yaşadığı sakatlıklarla geçmiş sezonlarda formasından uzak kalan N'Koudou, yeni sezona fırtına gibi başladı. Fransız futbolcu attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının gol yollarında en önemli silahlarından birisi...

WOUT WEGHORST

Hollandalı golcü, geldiği günden bu yana takımda önemli işlere imza atıyor. Siyah beyazlıların 1 numaralı golcüsü Weghorst, bu akşamki karşılaşmada boy gösterecek isimlerden birisi...

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