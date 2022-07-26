Valerien Ismael 3'lü sistemde ısrarlı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, önemli açıklamalar yaptı.

"Beşiktaş ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” diyen Fransız teknik adam, bu sevginin karşılığını vermek istediğini söyledi.

Josef de Souza’nın durumunu takip ettiklerini belirten Siyah Beyazlı çalıştırıcı, "Durumuyla ilgili süre belirtmek çok zor. Birkaç hafta sürecek. Ameliyatı yeni oldu, bekleyip göreceğiz” dedi.

Rıdvan Yılmaz’ın takımdan ayrılmasını istemediğine dikkat çeken Valerien Ismael, “Takımda tutmak istedik. Benim dışımda herkes mutlu diyebilirim” ifadesini kullandı.

Fransız teknik direktör, sol kanat bekine ihtiyaç duyduklarını, bu transferde sabırlı olmaları gerektiğini de söyledi.

"Ghezzal’ın yaratıcılığına ihtiyacımız var” diyen Beşiktaşlı çalıştırıcı. “Yüzde yüzüne ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Oyun sistemi hakkındaki görüşlerini de paylaşan Valerien Ismael, "3'lü sistem herkesin kullandığı, majör liglerde oynanan bir sistem. Bizim sistemimiz de bu. Buna inanıyoruz ve mutluyuz” cümlesini kullandı.

Kaynak: TRT Spor