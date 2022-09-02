Valencia'ya verilen ceza belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'ya 1 maç men cezası verdi.
Spor 02.09.2022, 01:17
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Valencia'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 maç men ve 8 bin 700 lira para cezası verildiği belirtildi.
Kurulun ayrıca Arabam.com Konyaspor'a 456 bin, Yukatel Kayserispor'a 400 bin, Beşiktaş'a 250 bin, Fenerbahçe'ye 87 bin 500 ve Trabzonspor'a 56 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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