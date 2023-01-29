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Valencia attı, Fenerbahçe farklı kazandı

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı golcü oyuncusu Enner Valencia'nın 4 gol attığı maçta 5-1 mağlup etti

Spor 29.01.2023, 22:09
Valencia attı, Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı, golcü oyuncusu Enner Valencia'nın 4 gol attığı maçta 5-1 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan Fenerbahçe, 24. dakikada Mamadou Fall'un golüne engel olamadı ve 1-0 mağlup duruma düştü. Golün ardından rakip kalede baskısını artıran sarı-lacivertliler, 37 ve 39. dakikalarda Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarıya kaldığı yerden başlayan Fenerbahçe, yine Enner Valencia'nın 52. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, 69. dakikada yine Valencia ile dördüncü golü buldu. Kalan bölümde bazı pozisyonları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skoru 5-1'e getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde puanını 44'e yükselten Fenerbahçe, zirve takibini kayıpsız sürdürdü.

Valencia, ligde 19. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Kasımpaşa karşısında takımı adına biri penaltıdan dört gol üreten tecrübeli oyuncu, ligde 19. golüne ulaştı.

Bu sezon kupada 1, Avrupa'da ise 2 golü bulunan 33 yaşındaki santrfor, toplamda ise 22 gol atmayı başardı.

Öte yandan golcü oyuncu, kulüp kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol attı.

Valencia, yerini 83. dakikada Luan Peres'e bırakırken, tribünler uzun süre golcü ismi alkışladı.

- Crespo cezalı durumuna düştü

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 71. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Crespo, 90. dakikada sarı kart gördü.

Maç öncesi 3 sarı kartı bulunan ve bu kartla cezalı duruma düşen Crespo, Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

- 6 maçtır kalesini kapatamadı

Fenerbahçe, son maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Ligde oynadığı son 4 lig maçı ile kupadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında en az bir gol yiyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'ya karşı da kalesini koruyamadı.

Üst üste son 6 resmi maçında da gol yiyen Fenerbahçe, söz konusu sürede toplam 8 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, son olarak iç sahada 4-0 kazandığı Hatayspor müsabakasında gol yememişti.

- Batshuayi gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Michy Batshuayi, gollerini sürdürdü.

Tecrübeli futbolcu, maçın 90+2. dakikasında attığı golle ligdeki gol sayısını da 10'a yükseltti.

Batshuayi, ligdeki 10 golün yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da da 3 gole imza attı ve toplamda sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda bu sezon 15. golüne ulaştı.

- Jayden Oosterwolde, Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a davet ettiği Jayden Quinn Oosterwolde, Kadıköy'e ayak bastı.

Hollandalı 21 yaşındaki sol bek, Kasımpaşa maçını locadan takip etti.

Öte yandan karşılaşmayı 37 bin 909 biletli seyirci izledi.

#fenerbahçe #Valencia
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