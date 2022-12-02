Uruguay kazandı ama elendi

19. dakikada Gana, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Kudus Muhammed, ceza sahasında kaleci Rochet'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı. Ancak yardımcı hakem Jan Siedel, pozisyondan önce Kudus'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırdı.

Maçın hakemi Daniel Siebert, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledikten sonra penaltı kararı verdi.

Topun başına geçen Andre Ayew'in vuruşunda kaleci Rochet, soluna uzanarak topu çeldi.

23. dakikada bu kez Uruguay gole çok yaklaştı. Nunez'in ceza sahası içinde müsait pozisyonda kaleci Ati-Zigi'nin solundan yaptığı aşırtma vuruşta araya giren Salisu, altıpasın içinde topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

Uruguay, 26. dakikada golü buldu. Suarez'in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta kaleci Ati-Zigi'den dönen topu kale çizgisi üzerinde kafa vuruşuyla tamamlayan De Arrascaeta, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

32. dakikada bir kez daha sahneye çıkan De Arrascaeta, farkı 2'ye çıkardı. Suarez'in ceza yayı içinden şık pasında topla buluşan De Arrascaeta, ceza sahası içi sol çaprazında bekletmeden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

Uruguay'ın en önemli oyuncularından biri olan Rodrigo Bentancur, sakatlığı nedeniyle 34. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik direktör Diego Alonso, Bentancur'un yerine Vecino'yu sahaya sürdü.

Uruguay, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

59. dakikada gelişen Uruguay atağında, Gana ceza sahasında yaşanan bir pozisyonun ardından hakem Daniel Siebert, potansiyel penaltı kararı için VAR incelemesi yaptı. Nunez, ceza sahası içinde Amartey ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Müdahalenin topa olduğunu işaret eden hakem Siebert, oyunu devam ettirdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Daniel Siebert, kararını değiştirmedi.

Kalan bölümde 2 takımın da skoru değiştirme çabaları sonuç vermedi ve Uruguay karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Uruguay, grubu 4 puan ve averajla üçüncü sırada tamamladı. Uruguay, Güney Kore ile aynı puanda olmasına rağmen rakibinden daha az gol attığı gerekçesiyle ilk 2'ye giremedi ve elendi.

İkinci mağlubiyetini yaşayan Gana ise 3 puanla 4. ve son sırada yer aldı ve turnuvaya veda etti.