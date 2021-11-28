Unutulmayacak maç: İki kaleciyle çıktılar, ilk yarıda 7 gol yediler
Portekiz Ligi'nde oynanan Benfica-Belenenses maçı sadece 48 dakika sürdü. Kovid-19 vakaları nedeniyle sahaya 9 kişiyle çıkan Belenenses, ilk yarıda 7 gol yedi.
Spor 28.11.2021, 01:56 28.11.2021, 02:02
Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında Belenenses ile Benfica arasında oynanan karşılaşmaya, ev sahibi ekip 14 oyuncusunun corona virüs testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı. Belenenses'te iki kaleci de maça çıkarken; ilk yarıyı Benfica 7-0 önde tamamladı.
Belenenses ikinci yarıya 7 kişi çıktı. Belenenses'li Alejandro Grimaldo santranın ardından sakatlanıp yerden kalkamayınca takım 6 kişi kaldı. Hakem maçı sona erdirdi, karşılaşma 7-0 Benfica'nın üstünlüğüyle sona erdi.
Belenenses-SAD Başkanı Rui Pedro Soares maç sonrası gözyaşlarına hakim olamazken; Benfica 12 maç sonrası puanını 31 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üst üste ikinci maçını da kaybeden Belenenses ise 8 puanda kaldı.
Kaynak: NTVSPOR
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